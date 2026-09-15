Двое пострадавших в ДТП на трассе Костанай — Денисовка находятся в тяжёлом состоянии





Трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Костанай — Денисовка госпитализированы в Рудненскую городскую многопрофильную больницу, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Пациент 1993 года рождения находится в отделении травматологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ещё двое пациентов — 2001 и 1971 годов рождения — находятся в отделении интенсивной терапии. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объёме в соответствии с утверждёнными клиническими протоколами.

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