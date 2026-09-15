Пробки из-за ремонта: когда откроют центральные улицы Костаная и вернут горячую воду





Пробки на центральных улицах Костаная стали заметнее с началом нового учебного года. Движение осложняют ремонт теплосетей на улице Тәуелсіздік, который продолжается с весны, а также работы на инженерных сетях других городских магистралей.

На аппаратном совещании директор ГКП «КТЭК» Азамат Аужанов сообщил, что основные работы на теплотрассах близятся к завершению.

— Трассу полностью уложили, остались только работы по камерам. При благополучной ситуации 15 сентября мы их завершим, — рассказал глава предприятия.

В ближайшее время горячую воду планируют вернуть в 78 домов, расположенных в районе улиц Дощанова, Мауленова и Шақшақ Жәнібек батыра в направлении улицы Карбышева.

Работы на тепломагистрали ТМ-12 уже завершены, сейчас специалисты проводят опрессовку. Монтаж теплотрассы ТМ-2 на улице Тәуелсіздік также планируют закончить 15 сентября.

Однако сразу после завершения работ движение на ремонтируемых участках не откроют. Сначала подрядчикам предстоит провести благоустройство территории. Полностью восстановить проезд планируют до конца сентября.

В этот же срок городские власти рассчитывают завершить ремонт дороги на улице Карбышева. До снятия ограничений автомобилистам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

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