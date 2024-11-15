Сильный ветер накроет Костанай: синоптики рассказали о погоде

В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром в западных и северных районах прогнозируется туман.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы достигнут 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, на юге области — до +13. Днём ожидается +18…+23 градуса, в южных районах — до +26.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура составит +7…+9 градусов, днём — +19…+21. Порывы ветра в дневное время могут достигать 15–20 метров в секунду.
Упала на льду у поликлиники: кто отвечает за производственную травму в Костанайской области
Работникам костанайской компании задолжали более 711 миллионов тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.