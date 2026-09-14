Упала на льду у поликлиники: кто отвечает за производственную травму в Костанайской области





С начала 2026 года в сфере здравоохранения Костаная зарегистрировали восемь несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Несколько происшествий зафиксировали в городской поликлинике №3.

Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, в большинстве случаев травмы получали представители технического персонала. Подобные происшествия рассматривались на заседаниях трёхсторонней комиссии.

— Зимой скользко: уборщица не доходит до мусорного бака, падает и получает травму. Возникает вопрос, кого в такой ситуации наказывать. Вызываем главного врача, но что он мог сделать — ковровую дорожку постелить? — отметил глава города.

По словам акима, не все травмы можно предотвратить с помощью инструктажей, поскольку некоторые из них происходят случайно. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда и своевременно сообщать о каждом происшествии.

Информацию о несчастном случае необходимо передать в соответствующие органы не позднее чем через сутки. За сокрытие предусмотрен штраф от 70 до 140 МРП. При повторном нарушении размер взыскания увеличивается вдвое.

Кроме того, каждый работодатель обязан застраховать сотрудников от несчастных случаев при выполнении трудовых обязанностей. Это требование закреплено в Трудовом кодексе и законе об обязательном страховании работников.

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