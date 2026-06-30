«Хватайки» и силомеры заполонили улицы: аким Костаная потребовал штрафовать владельцев





Аким Костаная Марат Жундубаев поручил усилить контроль за игровыми автоматами, установленными возле магазинов, торговых центров и на городских улицах. Речь идёт о так называемых «хватайках» с игрушками и силомерах в виде боксёрских груш.

На аппаратном совещании глава города отметил, что владельцы автоматов самостоятельно убирают и переставляют оборудование, а принимаемые меры пока не дают результата.

— Я уже несколько раз говорил об этом полиции. Вы штрафуете или ограничиваетесь административным предупреждением? Ещё раз предупредите предпринимателей через СМИ. Если нарушения продолжатся, необходимо штрафовать, чтобы неповадно было устанавливать такие автоматы, — заявил Марат Жундубаев.

По словам акима, размещение подобного оборудования без соответствующих разрешений может свидетельствовать о незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, игровые автоматы портят внешний вид города.

Жундубаев также сообщил о жалобах родителей. По их словам, дети регулярно подходят к автоматам, а затем просят у взрослых деньги на игры.

Ответственным службам поручено проверить законность установки оборудования и принять меры в отношении нарушителей.

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