«Хватайки» и силомеры заполонили улицы: аким Костаная потребовал штрафовать владельцев

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил усилить контроль за игровыми автоматами, установленными возле магазинов, торговых центров и на городских улицах. Речь идёт о так называемых «хватайках» с игрушками и силомерах в виде боксёрских груш.
На аппаратном совещании глава города отметил, что владельцы автоматов самостоятельно убирают и переставляют оборудование, а принимаемые меры пока не дают результата.
— Я уже несколько раз говорил об этом полиции. Вы штрафуете или ограничиваетесь административным предупреждением? Ещё раз предупредите предпринимателей через СМИ. Если нарушения продолжатся, необходимо штрафовать, чтобы неповадно было устанавливать такие автоматы, — заявил Марат Жундубаев.
По словам акима, размещение подобного оборудования без соответствующих разрешений может свидетельствовать о незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, игровые автоматы портят внешний вид города.
Жундубаев также сообщил о жалобах родителей. По их словам, дети регулярно подходят к автоматам, а затем просят у взрослых деньги на игры.
Ответственным службам поручено проверить законность установки оборудования и принять меры в отношении нарушителей.
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