Пенсии повысят с 2027 года: сколько в среднем будут получать казахстанцы





В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как изменятся пенсионные выплаты в Казахстане с 1 января 2027 года, передает informburo.kz

По состоянию на 1 августа 2026 года средний размер совокупной пенсии в стране составлял 197 446 тенге. В эту сумму входили:

солидарная пенсия — 103 389 тенге;

базовая пенсия — 54 034 тенге;

накопительная пенсия — 40 043 тенге.

Минимальная совокупная пенсия в 2026 году составляет 104 645 тенге, максимальная — 238 412 тенге.

По предварительным расчётам Минтруда, в 2027 году средняя солидарная пенсия достигнет 111 640 тенге, а базовая — 59 100 тенге. Таким образом, средняя выплата из бюджета составит около 170 740 тенге. Накопительная часть из ЕНПФ в эту сумму не включена.

С нового года пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют увеличить на 8,5%. Эти расходы уже предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2027–2029 годы.

Кроме того, максимальный размер базовой пенсии намерены повысить со 118 до 120% от величины прожиточного минимума. В 2027 году прожиточный минимум планируют установить на уровне 55 173 тенге против 50 851 тенге в 2026 году.

В министерстве пояснили, что размер индексации рассчитан с учётом прогнозируемой инфляции, которая в 2027 году ожидается на уровне 7,5–9,5%. Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда ежегодно индексируются на 5%.

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