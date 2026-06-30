«Выезжать как скорая помощь»: аким Костаная поручил оперативно отлавливать агрессивных собак





Аким Костаная Марат Жундубаев поручил усилить работу по отлову агрессивных безнадзорных собак. Этот вопрос глава города поднял на аппаратном совещании.

По его словам, крупные собаки встречаются не только на окраинах, но и в центре Костаная. Особую тревогу ситуация вызывает с началом учебного года и сокращением светового дня, поскольку дети ходят в школу утром и возвращаются домой вечером.

— Агрессивных собак необходимо отлавливать оперативно — выезжать как скорая помощь. Другого выхода нет, — заявил Марат Жундубаев.

Аким также обратил внимание на три зарегистрированных случая укусов и поинтересовался, были ли пойманы напавшие на людей животные. По его словам, подобные происшествия свидетельствуют о тревожной тенденции.

Ответственным службам поручено совместно с компаниями, выигравшими соответствующие конкурсы, определить порядок дальнейшей работы и ускорить реагирование на сообщения горожан об агрессивных собаках.

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