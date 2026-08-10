Картофель резко подешевел: сколько он стоит в Костанае и других городах Казахстана





В Казахстане за неделю снизились цены на несколько социально значимых продуктов. Заметнее всего подешевели картофель, репчатый лук, белокочанная капуста и морковь.

По данным Бюро национальной статистики на 9 сентября, картофель стал дешевле на 6,9%, лук — на 5,9%, капуста — на 5,1%, морковь — на 4,5%, передает rus.baq.kz

Незначительно снизились цены на яблоки — на 0,8%, хлеб — на 0,4% и сыр — на 0,3%. Стоимость пшеничной муки первого сорта, макаронных изделий, молока и творога за неделю не изменилась.

Средняя цена картофеля в Казахстане составила 217 тенге за килограмм. Дешевле всего его продавали в Павлодаре — по 152 тенге. Костанай оказался на втором месте по доступности этого продукта — 184 тенге за килограмм.

Лук в среднем по стране стоил 156 тенге, морковь — 227 тенге за килограмм. Самые низкие цены на эти овощи зафиксированы в Павлодаре: 123 и 146 тенге соответственно.

Средняя стоимость помидоров достигла 586 тенге за килограмм. Дешевле всего их можно было купить в Таразе — по 347 тенге.

Говядина с костями в среднем по Казахстану стоила 3 819 тенге за килограмм, мясо кур — 1 747 тенге.

За неделю общий уровень цен на социально значимые продукты снизился на 0,1% в Астане, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Семее и Туркестане. В Костанае, Алматы, Актобе, Караганде и Таразе существенных изменений не произошло.

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