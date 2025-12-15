Куда ездили казахстанцы летом: названы самые загруженные платные трассы





С 1 июня по 31 августа 2026 года на 28 платных участках республиканских автодорог Казахстана зафиксировали 25 818 167 проездов. В среднем автомобили совершали около 281 тысячи поездок в сутки, сообщили в АО «НК „ҚазАвтоЖол“».

Самым загруженным направлением стала трасса Алматы — Конаев. За три летних месяца по ней проехали более 4,3 миллиона раз. Второе место занял участок Шымкент — граница Узбекистана с показателем 2,68 миллиона проездов, третье — Шымкент — Тараз, где зарегистрировали 1,87 миллиона поездок.

В десятку наиболее востребованных участков также вошли:

— Тараз — Кайнар — 1,81 миллиона проездов;

— Астана — Темиртау — 1,49 миллиона;

— Астана — Щучинск — 1,46 миллиона;

— Шымкент — Кызылорда — 1,4 миллиона;

— Конаев — Талдыкорган — 1,2 миллиона;

— Щучинск — Кокшетау — 1,06 миллиона;

— обход Тараза — более 945 тысяч.

На десять самых загруженных трасс пришлось около 71% всего летнего трафика платной дорожной сети.

Активное движение зафиксировали и на платных дорогах Костанайской области. По участку Костанай — Денисовка автомобили проехали 853 586 раз. Он занял 11-е место в общереспубликанском рейтинге. На трассе Костанай — граница России в направлении Троицка зарегистрировали 281 813 проездов — это 22-е место.

В «ҚазАвтоЖоле» отмечают, что высокий спрос сохраняется как на маршруты между крупными городами, так и на дороги к туристическим и рекреационным зонам.

Вдоль республиканских трасс работают около 1500 объектов придорожного сервиса, включая автозаправочные станции, пункты питания, гостиницы и зоны отдыха. Кроме того, для владельцев электромобилей установлено более 60 зарядных станций.

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