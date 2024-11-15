Газификацию ещё одного села Костанайской области готовят к реализации





Житель села Гришенка Денисовского района обратился к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с вопросом о газификации населённого пункта. По словам мужчины, сегодня доступ к голубому топливу имеют ещё не все сельчане.

Глава региона сообщил, что природным газом пользуются 96% жителей Денисовского района. В целом по Костанайской области этот показатель составляет около 60%. Таким образом, доступ к газу пока отсутствует у 40% населения региона.

Кумар Аксакалов напомнил о поручении Главы государства повысить уровень газификации страны как минимум до 80%.

Как сообщил аким Денисовского района, в 2026 году на разработку проектно-сметной документации по газификации выделили 11 миллионов тенге. В перечень населённых пунктов вошло и село Гришенка.

Сейчас документы проходят государственную экспертизу. После получения заключения районные власти намерены направить бюджетную заявку на финансирование строительных работ в следующем году.

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