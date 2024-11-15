Газификацию ещё одного села Костанайской области готовят к реализации

Житель села Гришенка Денисовского района обратился к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с вопросом о газификации населённого пункта. По словам мужчины, сегодня доступ к голубому топливу имеют ещё не все сельчане.
Глава региона сообщил, что природным газом пользуются 96% жителей Денисовского района. В целом по Костанайской области этот показатель составляет около 60%. Таким образом, доступ к газу пока отсутствует у 40% населения региона.
Кумар Аксакалов напомнил о поручении Главы государства повысить уровень газификации страны как минимум до 80%.
Как сообщил аким Денисовского района, в 2026 году на разработку проектно-сметной документации по газификации выделили 11 миллионов тенге. В перечень населённых пунктов вошло и село Гришенка.
Сейчас документы проходят государственную экспертизу. После получения заключения районные власти намерены направить бюджетную заявку на финансирование строительных работ в следующем году.
Пять дней отключений: какие улицы Костаная останутся без электричества
Купил машину — узнал, что она в угоне: тысячи таких авто выявляют в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.