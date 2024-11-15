Пять дней отключений: какие улицы Костаная останутся без электричества





В Костанае на следующей неделе пройдут плановые ремонтные работы на электрических сетях. В связи с этим у жителей частного сектора, многоэтажных домов и ряда предприятий временно отключат электроэнергию, сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

С 14 по 18 сентября с 10:00 до 18:00

Электричества не будет в частном секторе по адресам:

* ул. Совхозная, 2, 5/2, 7 «А», 7/1–7/20, 1/1, 5/8, 5/4, 3/3;

* ул. 2-я Совхозная;

* ул. Южная, 2–14;

* ул. Притобольская, 1–24;

* ул. Тепличная, 1–30.

14 сентября с 10:00 до 18:00

Под отключение попадут магазин «Фаворит» и ИП Карховатов, а также частный сектор по адресам: Тепличный комбинат, 2–20, 12/1 и 12/2.

14 сентября с 10:00 до 14:00

В промышленной зоне электроснабжение временно приостановят у ТОО «ВАН», ТОО «Анай», ТОО «Компания „Дост“», ИП Гареев, ИП Пупырева, ИП Банников и ИП Галисултанова.

15 сентября с 10:00 до 18:00

Без электричества останутся насосная ГКП «Костанай-Су», ТОО «Тектоника», ИП Осипова и гостиница «Остров».

В частном секторе отключение затронет дома №1 «А» и №1–25 по улице Доненбаевой.

16 сентября с 10:00 до 14:00

В промышленной зоне электричество отключат у ТОО «Экос-Ан», ИП Макян, ИП Аветисян, ИП Неотерик, ИП Кенжигулов, ИП Алдажуманов, ИП Веселов, ИП Беккер и ИП Глубоких.

17 сентября с 10:00 до 14:00

В промышленной зоне под отключение попадут ИП Гусейнов, ТОО «НИГ», ИП Ахметов, ИП Абдрахманов, ИП Безвесельный, ИП Кулешов, ИП Петренко, ИП Мухамедова, ТОО «Опти-Сорт» и ТОО «Сомониен».

17 сентября с 10:00 до 18:00

Электроснабжение временно приостановят у магазина ТОО «12 месяцев-Костанай», ТОО «Корзина KST», ИП «Ахчин Г», ИП Панин и ИП Габдулина.

В жилом секторе отключение затронет:

* пр. Абая, 305;

* ул. Алтынсарина, 230;

* ул. Лермонтова, 10, 14, 14/1 и 18.

В частном секторе:

* 3, 4, 5 и 6-й проезды Лермонтова;

* пр. Абая, 287–303;

* ул. Заводская, 1–7.

18 сентября с 10:00 до 17:00

Электричество отключат у ИП «Сансара» по адресу: ул. Ш. Ш. Жанибек батыра, 1.

Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и отключить чувствительную бытовую технику от сети.

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