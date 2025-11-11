В Костанайской области новая амбулатория избавит сельчан от дальних поездок к врачу





В селе Перелески Денисовского района завершили строительство новой врачебной амбулатории. Работы начались в декабре 2025 года и закончились в августе 2026-го. Оснащение учреждения во время рабочей поездки оценил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, за последние три года в области построили более 30 медицинских объектов, включая две поликлиники. Большая часть новых учреждений расположена в сельской местности.

Амбулатория рассчитана примерно на 40 посещений за смену. Приём ведут врач общей практики и трое медицинских работников среднего звена. В здании оборудованы кабинеты врачебного и доврачебного приёма, развития ребёнка, физиотерапии и реабилитации, лаборатория, а также дневной стационар на четыре койко-места.

Учреждение оснастили современным оборудованием, в том числе аппаратами ультразвуковой диагностики и кардиотокографии. Для пациентов, восстанавливающихся после тяжёлых травм и ДТП, открыли отдельную реабилитационную комнату. Одного из сотрудников планируют переобучить на лаборанта, чтобы анализы можно было сдавать непосредственно в селе.

В Перелесках проживают более 1500 человек, среди которых 320 детей. Услугами новой амбулатории также смогут пользоваться почти 900 жителей соседнего села Крымское.

Открытие медучреждения позволит пожилым людям, пациентам с инвалидностью и социально уязвимым гражданам получать необходимую помощь без поездок за десятки километров в районный центр.

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