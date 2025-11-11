Отбасы банк проверит очередников на жильё без их согласия

С 14 сентября Отбасы банк сможет проверять сведения о казахстанцах, состоящих на учёте нуждающихся в жилье, без получения отдельного согласия на сбор и обработку персональных данных.
Как сообщает LS, нововведение позволит провести полную инвентаризацию списка и сформировать актуальную очерёдность.
Работа по обновлению сведений ведётся с 24 мая 2025 года, когда жилищную очередь передали Отбасы банку. Ранее для проверки требовалось согласие гражданина. Поскольку его предоставили не все, провести сверку данных в полном объёме было невозможно.
Во время проверки банк уточнит состав семьи, наличие недвижимости и другие сведения, влияющие на право состоять на учёте. Если выяснится, что человек уже обеспечен жильём или не соответствует установленным требованиям, его могут исключить из списка.
Казахстанцам, которые действительно нуждаются в жилье и соответствуют условиям, предпринимать какие-либо действия не требуется. О результатах инвентаризации и дальнейших изменениях Отбасы банк обещает сообщить дополнительно.
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