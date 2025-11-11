В костанайских парках проложили 17 километров труб для автоматического полива

Автоматическая система полива действует уже более чем в половине парков и зон отдыха Костаная. Одной из первых территорий, где появилось такое оборудование, стала набережная по улице Гашека — работы там провели летом 2023 года.
По словам советника акима Костаная Марата Жолдыбаева, сейчас системами полива обеспечены парк Победы, триатлон-парк, парк «Ұлы Дала», Центральный парк и парк СХИ.
Этим летом в парке Победы завершили двухлетний проект по установке автоматического орошения. Система охватила всю территорию площадью 100 тысяч квадратных метров. При проектировании учитывали расположение газонов и деревьев, а подрядчики консультировались со специалистами Алматинского ботанического сада.
Парк разделили на 25 секторов, каждый из которых можно поливать отдельно. На глубине около 40 сантиметров специалисты проложили 17 километров труб и установили порядка 2500 роторных распылителей. Они разбрызгивают воду на расстояние до 14 метров.
Как пояснил представитель подрядной организации Виктор Алексенко, работы проводились под контролем, без повреждения корней и коры деревьев.
Производительность системы достигает 30 кубометров воды в час. Управлять поливом и контролировать его работу специалисты могут дистанционно. Сейчас завершается настройка оборудования в парке Победы и триатлон-парке. После регулировки автоматический полив охватит всю озеленённую территорию этих объектов.
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