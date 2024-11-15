Казахстанцы стали реже покупать жильё





В августе 2026 года в Казахстане зарегистрировали 35 807 сделок купли-продажи жилья. За месяц их количество сократилось на 3,6%, сообщили в Бюро национальной статистики.

Наибольшее число сделок заключили в Алматы — 7690. Следом идут Астана с 6398 сделками и Карагандинская область, где жильё покупали и продавали 2825 раз. Самая низкая активность зафиксирована в области Улытау — 277 сделок.

По сравнению с июлем наиболее заметное снижение произошло в Алматинской области — на 21,1%. В Атырауской области количество сделок сократилось на 15,7%, в Жамбылской — на 13,7%.

В многоквартирных домах за месяц продали 27 719 объектов. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры — с ними провели 10 806 сделок.

Частные дома чаще всего приобретали в Кызылординской, Карагандинской и Жетысуской областях. При этом число сделок с такими объектами снизилось в Восточно-Казахстанской области на 15%, в Алматы — на 14,6%, в Актюбинской области — на 12,3%.

По сравнению с августом прошлого года рынок жилья сократился на 13,5%. Самое существенное падение зафиксировали в Астане — на 32,3%.

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