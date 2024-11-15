Новые правила для владельцев квартир вступят в силу в Казахстане





С 14 сентября 2026 года в Казахстане изменятся отдельные нормы, касающиеся постановки граждан на учёт нуждающихся в жилье и управления многоквартирными домами, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусмотрены Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления».

Одно из изменений касается граждан, претендующих на жильё из государственного фонда. Теперь при постановке на учёт будут учитывать не только наличие собственной квартиры или дома, но и долю в единственном жилье.

Основанием для отказа может стать наличие в собственности доли размером 50% и более. Это требование распространяется и на членов семьи заявителя. При этом доля менее 50% сама по себе не указана в поправках как основание для отказа.

Членами семьи в данном случае признаются постоянно совместно проживающие супруг или супруга, общие дети либо дети одного из супругов, в том числе усыновлённые, находящиеся на иждивении, под опекой или попечительством.

Также изменения затронут управление многоквартирными домами. В домах, где насчитывается 200 и более собственников квартир и нежилых помещений, перейти от объединения собственников имущества к непосредственному совместному управлению можно будет не ранее чем через год после решения о создании ОСИ.

Поправки должны упорядочить смену формы управления домом и передачу полномочий и документации. Новые нормы вступят в силу 14 сентября.

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