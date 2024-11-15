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Пропавшего в Костанае подростка нашли

— Сегодня, 17:51
Изображение для новости: Пропавшего в Костанае подростка нашли

Фото пресс-службы ДП Костанайской области


Поиски Рената Тимушова, 2013 года рождения, завершены. Подростка нашли живым, сообщили волонтёры поискового отряда «ДОС».

Мальчик пропал 10 сентября. Около 13:30–14:00 он ушёл с территории Нижней оптовки в неизвестном направлении, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.

К поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры. Обстоятельства обнаружения подростка не уточняются.

 



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