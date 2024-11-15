Пропавшего в Костанае подростка нашли

Новый газопровод из Актюбинской области в Костанай обойдётся в 840 млрд тенге
На строительство магистрального газопровода из Актюбинской области в Костанай потребуется более 840 миллиардов тенге. Реализация...
Поиски Рената Тимушова, 2013 года рождения, завершены. Подростка нашли живым, сообщили волонтёры поискового отряда «ДОС».
Мальчик пропал 10 сентября. Около 13:30–14:00 он ушёл с территории Нижней оптовки в неизвестном направлении, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.
К поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры. Обстоятельства обнаружения подростка не уточняются.
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