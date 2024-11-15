Погода резко испортится в Костанайской области





В Костанайской области прогнозируют дождь и грозу. На западе, севере и востоке региона местами пройдут сильные дожди и выпадет град. В северных и восточных районах ожидается туман.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный — 9–14 метров в секунду. Ночью на западе и севере, а также днём по области порывы достигнут 15–20 метров в секунду, временами — 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днём — +14…+19, на юге области — до +22 градусов.

В Костанае будет облачно. Утром и днём ожидаются дождь, временами сильный, и гроза. Днём ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +11…+13 градусов, днём — +17…+19.

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