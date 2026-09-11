«Они заслужили»: за двух студенток попросили акима Костанайской области





В Денисовском районе предложили выделить образовательные гранты двум выпускницам, которые активно участвуют в экологических и общественных проектах. Вопрос подняли во время встречи жителей района с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.

С начала года участниками акции «Таза Қазақстан» в Денисовском районе стали более 12 тысяч человек. Во время субботников было собрано и вывезено 25 тысяч тонн мусора.

Акция не ограничивается только уборкой территорий. Жители благоустраивают дворы, высаживают деревья и цветы. Среди активных участниц — Кэтрин Майер и Мелита Феливок. Девушки принимают участие в общественных мероприятиях и экологических инициативах.

Сейчас они учатся в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтұрсынұлы и планируют стать учителями казахского языка и литературы. Несмотря на хорошую успеваемость в школе и высокие баллы на ЕНТ, студентки получают образование за собственный счёт.

Председатель совета ветеранов села Алчановка Тасболат Аяганов обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможность предоставления девушкам грантов акима района или области.

— Они пропагандируют и продвигают казахский язык. Они заслужили это. Прошу решить данный вопрос, — сказал Тасболат Аяганов.

Кумар Аксакалов поддержал предложение и поручил обсудить его с руководством управления образования.

— Чтобы повысить мотивацию другой молодёжи, необходимо использовать такой механизм. Обсудим этот вопрос, — ответил аким области.

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