«Они заслужили»: за двух студенток попросили акима Костанайской области

В Денисовском районе предложили выделить образовательные гранты двум выпускницам, которые активно участвуют в экологических и общественных проектах. Вопрос подняли во время встречи жителей района с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.
С начала года участниками акции «Таза Қазақстан» в Денисовском районе стали более 12 тысяч человек. Во время субботников было собрано и вывезено 25 тысяч тонн мусора.
Акция не ограничивается только уборкой территорий. Жители благоустраивают дворы, высаживают деревья и цветы. Среди активных участниц — Кэтрин Майер и Мелита Феливок. Девушки принимают участие в общественных мероприятиях и экологических инициативах.
Сейчас они учатся в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтұрсынұлы и планируют стать учителями казахского языка и литературы. Несмотря на хорошую успеваемость в школе и высокие баллы на ЕНТ, студентки получают образование за собственный счёт.
Председатель совета ветеранов села Алчановка Тасболат Аяганов обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможность предоставления девушкам грантов акима района или области.
— Они пропагандируют и продвигают казахский язык. Они заслужили это. Прошу решить данный вопрос, — сказал Тасболат Аяганов.
Кумар Аксакалов поддержал предложение и поручил обсудить его с руководством управления образования.
— Чтобы повысить мотивацию другой молодёжи, необходимо использовать такой механизм. Обсудим этот вопрос, — ответил аким области.
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