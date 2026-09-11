«Ваши счета заблокируют»: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников





Сотрудники органов государственных доходов не звонят налогоплательщикам с требованием сообщить коды из SMS, пароли, данные электронной цифровой подписи, реквизиты банковских карт и другие персональные сведения. Об этом предупредили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Налоговые органы также не сообщают по телефону о несданной декларации, ошибках в отчётности, расследовании или немедленной блокировке банковских счетов. Подобные сообщения не рассылают через WhatsApp и Telegram, а сотрудники ведомства не предлагают срочно перейти по сторонней ссылке или установить приложение.

Официальные уведомления направляют в Кабинет налогоплательщика на порталах kgd.gov.kz и eGov.kz, а также через систему электронного документооборота.

Самостоятельно проверить задолженность, обязательства и поступившие уведомления можно в личном кабинете или приложениях e-Salyq Azamat и e-Salyq Business.

Если неизвестный представился сотрудником налогового органа и попросил назвать код, пароль либо данные ЭЦП, необходимо сразу прекратить разговор. Граждан призывают не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать приложения по указанию звонящего.

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