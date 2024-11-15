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Не ниже 180 сантиметров: кого отбирают для службы в СГО Казахстана

— Сегодня, 13:42
Изображение для новости: Не ниже 180 сантиметров: кого отбирают для службы в СГО Казахстана

Фотография Натальи Луговской/alau.kz


В Казахстане начался отбор призывников на срочную воинскую службу в рядах Службы государственной охраны. Он продлится до 5 октября 2026 года.

Представители СГО проводят отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

К призывникам предъявляют следующие требования:

— возраст от 18 до 27 лет;
— рост от 180 до 195 сантиметров;
— образование не ниже среднего;
— хорошее состояние здоровья.

Приоритет отдадут кандидатам с высшим образованием, а также призывникам, имеющим спортивные достижения и разряды.

Прошедшие отбор новобранцы будут служить в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 747 674 13 93.



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