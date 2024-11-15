Не ниже 180 сантиметров: кого отбирают для службы в СГО Казахстана

В Казахстане начался отбор призывников на срочную воинскую службу в рядах Службы государственной охраны. Он продлится до 5 октября 2026 года.
Представители СГО проводят отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.
К призывникам предъявляют следующие требования:
— возраст от 18 до 27 лет;
— рост от 180 до 195 сантиметров;
— образование не ниже среднего;
— хорошее состояние здоровья.
Приоритет отдадут кандидатам с высшим образованием, а также призывникам, имеющим спортивные достижения и разряды.
Прошедшие отбор новобранцы будут служить в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 747 674 13 93.
Где похолодает, а где потеплеет: прогноз на выходные
Без поездки в больницу: медицинские услуги хотят перевести в онлайн
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.