Не ниже 180 сантиметров: кого отбирают для службы в СГО Казахстана





В Казахстане начался отбор призывников на срочную воинскую службу в рядах Службы государственной охраны. Он продлится до 5 октября 2026 года.

Представители СГО проводят отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

К призывникам предъявляют следующие требования:

— возраст от 18 до 27 лет;

— рост от 180 до 195 сантиметров;

— образование не ниже среднего;

— хорошее состояние здоровья.

Приоритет отдадут кандидатам с высшим образованием, а также призывникам, имеющим спортивные достижения и разряды.

Прошедшие отбор новобранцы будут служить в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 747 674 13 93.

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