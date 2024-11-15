Где похолодает, а где потеплеет: прогноз на выходные

С 12 по 14 сентября погоду на большей части Казахстана будут определять циклон и атмосферные фронты. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра.
После тёплых и сухих дней заметное похолодание придёт в северные регионы страны. Здесь пройдут дожди, местами сильные, а дневная температура понизится до +13…+20 градусов.
В центральных областях воздух днём прогреется до +15…+25 градусов.
На западе Казахстана погода, напротив, начнёт стабилизироваться. Дожди постепенно прекратятся, температура повысится до +20…+30 градусов.
На юге страны сохранится тёплая погода.
Костанайская область стала одной из лучших в Казахстане по результатам PISA
Движение ограничат на трёх улицах Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.