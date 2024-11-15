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Где похолодает, а где потеплеет: прогноз на выходные

— Сегодня, 11:17
Изображение для новости: Где похолодает, а где потеплеет: прогноз на выходные

pixabay.com


С 12 по 14 сентября погоду на большей части Казахстана будут определять циклон и атмосферные фронты. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра.

После тёплых и сухих дней заметное похолодание придёт в северные регионы страны. Здесь пройдут дожди, местами сильные, а дневная температура понизится до +13…+20 градусов.

В центральных областях воздух днём прогреется до +15…+25 градусов.

На западе Казахстана погода, напротив, начнёт стабилизироваться. Дожди постепенно прекратятся, температура повысится до +20…+30 градусов.

На юге страны сохранится тёплая погода.



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