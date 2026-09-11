Без поездки в больницу: медицинские услуги хотят перевести в онлайн

В Казахстане планируют расширить перечень медицинских услуг, доступных дистанционно. Пациенты смогут онлайн получать повторные консультации врачей, а также заключения по результатам УЗИ, КТ, МРТ, ЭКГ, рентгена и других исследований, сообщает Tengri Health.
Проект «Правил организации, предоставления и оплаты дистанционных услуг» ранее был опубликован на портале «Открытые НПА». В документ впервые включили конкретный перечень процедур, которые разрешат проводить без посещения медицинской организации. Всего в него вошли 166 услуг.
Как пояснила представитель Министерства здравоохранения Руслана Егизбаева, дистанционные консультации были разрешены и ранее, однако точного списка таких услуг в нормативных документах не существовало.
Новые правила должны упростить получение медицинской помощи жителям сельской местности. Например, если в сельской амбулатории нет радиолога или кардиолога, результаты обследований смогут направить специалисту другой медицинской организации. Врач изучит материалы и подготовит заключение дистанционно, а пациенту не придётся ехать в районный центр или город.
При этом первичный приём по-прежнему должен проходить очно. Врач осматривает пациента, проводит консультацию и назначает необходимые обследования. Дистанционно можно будет провести повторный приём — его формат пациент и специалист определят совместно.
В перечень планируют включить повторные консультации терапевтов, педиатров, врачей общей практики, акушеров-гинекологов, хирургов, урологов, эндокринологов, офтальмологов и других профильных специалистов.
Также онлайн смогут проводить расшифровку и интерпретацию:
— УЗИ внутренних органов, сосудов и мягких тканей;
— компьютерной и магнитно-резонансной томографии;
— электрокардиограмм и электроэнцефалограмм;
— рентгеновских снимков и других исследований.
Записаться на дистанционный приём можно будет через медицинские информационные системы. Проводить такие консультации в WhatsApp, Telegram, Skype или Zoom запрещено из-за требований к защите персональных и медицинских данных.
По информации Минздрава, с начала года дистанционно провели 2 594 982 врачебных приёма. Это 9,3% от числа услуг, которые допускается оказывать удалённо. В основном казахстанцы получали онлайн-консультации терапевтов и других специалистов.
Проект правил уже согласован профильными министерствами и находится на регистрации в Министерстве юстиции. Документ пока не вступил в силу.
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