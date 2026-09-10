Движение ограничат на трёх улицах Костаная





11 сентября в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка Казахстана пройдут плановые учения.

Во время учений сотрудники полиции отработают навыки взаимодействия комплексных сил.

В связи с этим движение автомобилей и пешеходов временно ограничат на улицах Баймагамбетова, Пушкина и Козыбаева.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и доверять только официальной информации.

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