Движение ограничат на трёх улицах Костаная

11 сентября в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка Казахстана пройдут плановые учения.
Во время учений сотрудники полиции отработают навыки взаимодействия комплексных сил.
В связи с этим движение автомобилей и пешеходов временно ограничат на улицах Баймагамбетова, Пушкина и Козыбаева.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и доверять только официальной информации.
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