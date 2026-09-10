USD 450.79 EUR 524.13 RUB 5.31

Движение ограничат на трёх улицах Костаная

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: Движение ограничат на трёх улицах Костаная

pixabay.com


11 сентября в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка Казахстана пройдут плановые учения.

Во время учений сотрудники полиции отработают навыки взаимодействия комплексных сил.

В связи с этим движение автомобилей и пешеходов временно ограничат на улицах Баймагамбетова, Пушкина и Козыбаева.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и доверять только официальной информации.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.