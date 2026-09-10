«Тушили ведрами и лопатами»: жители Новоильиновки попросили вернуть дамбу





Жительница Новоильиновки попросила акима Костанайской области Кумара Аксакалова помочь восстановить дамбу, которая служила переходом между Козыревкой и Октябрьским.

Женщина подняла проблему во время встречи главы региона с населением района Беимбета Майлина. По её словам, дамба не функционирует уже около двух лет, поэтому экстренным службам приходится добираться до села в объезд.

Накануне в Новоильиновке произошёл пожар. Собственной пожарной машины в населённом пункте нет, поэтому жители самостоятельно боролись с огнём.

— Нам обещали передать из Лисаковска подержанную, но исправную пожарную машину, однако это так и осталось обещанием. Мы бегали с лопатами и вёдрами и сами тушили пожар. Машина приехала в объезд, когда огонь уже был потушен. Если бы дамба функционировала, пожарные добрались бы за пять-шесть минут, — рассказала сельчанка.

Женщина озвучила и другие проблемы Новоильиновки. После общей встречи Кумар Аксакалов решил принять её лично.

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