«Тушили ведрами и лопатами»: жители Новоильиновки попросили вернуть дамбу

Жительница Новоильиновки попросила акима Костанайской области Кумара Аксакалова помочь восстановить дамбу, которая служила переходом между Козыревкой и Октябрьским.
Женщина подняла проблему во время встречи главы региона с населением района Беимбета Майлина. По её словам, дамба не функционирует уже около двух лет, поэтому экстренным службам приходится добираться до села в объезд.
Накануне в Новоильиновке произошёл пожар. Собственной пожарной машины в населённом пункте нет, поэтому жители самостоятельно боролись с огнём.
— Нам обещали передать из Лисаковска подержанную, но исправную пожарную машину, однако это так и осталось обещанием. Мы бегали с лопатами и вёдрами и сами тушили пожар. Машина приехала в объезд, когда огонь уже был потушен. Если бы дамба функционировала, пожарные добрались бы за пять-шесть минут, — рассказала сельчанка.
Женщина озвучила и другие проблемы Новоильиновки. После общей встречи Кумар Аксакалов решил принять её лично.
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