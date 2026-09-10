Трёх жительниц Костанайской области оштрафовали за нецензурную брань в прямых эфирах

Полиция Костанайской области продолжает выявлять нарушения закона в социальных сетях.
Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции обнаружили прямые эфиры, участники которых использовали нецензурную брань. Нарушителями оказались 28-летняя и 39-летняя жительницы Костаная, а также 42-летняя жительница Тобола.
Всех троих доставили в органы полиции. Собранные материалы рассмотрел суд, который назначил женщинам административные штрафы.
В полиции напомнили, что распространение контента, нарушающего нормы общественного порядка, влечёт ответственность, предусмотренную законом. Мониторинг социальных сетей будет продолжен.
Вода и газ есть, хороших дорог нет: проблему Асенкритовки озвучили акиму
Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.