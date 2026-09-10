Трёх жительниц Костанайской области оштрафовали за нецензурную брань в прямых эфирах





Полиция Костанайской области продолжает выявлять нарушения закона в социальных сетях.

Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции обнаружили прямые эфиры, участники которых использовали нецензурную брань. Нарушителями оказались 28-летняя и 39-летняя жительницы Костаная, а также 42-летняя жительница Тобола.

Всех троих доставили в органы полиции. Собранные материалы рассмотрел суд, который назначил женщинам административные штрафы.

В полиции напомнили, что распространение контента, нарушающего нормы общественного порядка, влечёт ответственность, предусмотренную законом. Мониторинг социальных сетей будет продолжен.

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