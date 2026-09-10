USD 450.79 EUR 524.13 RUB 5.31

Трёх жительниц Костанайской области оштрафовали за нецензурную брань в прямых эфирах

— Сегодня, 20:06
Изображение для новости: Трёх жительниц Костанайской области оштрафовали за нецензурную брань в прямых эфирах

Сгенерировано ИИ


Полиция Костанайской области продолжает выявлять нарушения закона в социальных сетях.

Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции обнаружили прямые эфиры, участники которых использовали нецензурную брань. Нарушителями оказались 28-летняя и 39-летняя жительницы Костаная, а также 42-летняя жительница Тобола.

Всех троих доставили в органы полиции. Собранные материалы рассмотрел суд, который назначил женщинам административные штрафы.

В полиции напомнили, что распространение контента, нарушающего нормы общественного порядка, влечёт ответственность, предусмотренную законом. Мониторинг социальных сетей будет продолжен.





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.