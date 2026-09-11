Костанайская область стала одной из лучших в Казахстане по результатам PISA





Костанайская область показала одни из самых высоких результатов среди регионов Казахстана в международном исследовании PISA-2025. Сразу по трём направлениям регион вошёл в тройку лидеров, превысив средние республиканские показатели.

По читательской грамотности область заняла второе место среди 20 регионов, набрав 419,4 балла при среднем показателе по стране 385 баллов. Выше результат оказался только у Астаны.

По естественно-научной грамотности Костанайская область расположилась на третьем месте с результатом 445,3 балла. Средний показатель по Казахстану составил 420 баллов.

Третье место регион также занял по цифровому решению задач: школьники набрали 477,2 балла при республиканском показателе 449 баллов.

По математической грамотности область вошла в верхнюю половину рейтинга, превысив средний результат по стране на 5,2 балла.

В управлении образования отметили, что достигнутые показатели стали результатом совместной работы педагогов, методических служб, руководителей школ и учащихся.

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