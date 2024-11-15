Земли стоимостью более 200 млн тенге вернули государству в Костанайской области

В Алтынсаринском районе участки государственного лесного фонда общей стоимостью свыше 200 миллионов тенге вернули государству. Об этом сообщили в прокуратуре.
Во время проверки соблюдения лесного законодательства выяснилось, что несколько участков длительное время не использовали по назначению. Земли были предоставлены для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.
Один из участков передали лесопользователю ещё в 2007 году, однако осваивать территорию он так и не начал. По данным надзорного органа, это препятствовало развитию туристической инфраструктуры.
После принятых прокуратурой мер земельные участки вернули в государственную собственность. В дальнейшем их могут предоставить инвесторам для реализации туристических проектов, создания инфраструктуры и развития района.
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