В Костанае разыскивают пропавшего подростка





В Костанае ведутся поиски Рената Оренбаевича Тимушова, 2013 года рождения.

По информации поискового отряда «ДОС», 10 сентября подросток ушёл с территории Нижней оптовки примерно в 13:30–14:00. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На момент исчезновения Ренат был одет в спортивный костюм бирюзового цвета и чёрные кроссовки Asics.

Всех, кто видел подростка или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам:

+7 707 252 15 00;

+7 705 300 15 00;

102.

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