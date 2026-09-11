В Костанае разыскивают пропавшего подростка

В Костанае ведутся поиски Рената Оренбаевича Тимушова, 2013 года рождения.
По информации поискового отряда «ДОС», 10 сентября подросток ушёл с территории Нижней оптовки примерно в 13:30–14:00. С тех пор его местонахождение неизвестно.
На момент исчезновения Ренат был одет в спортивный костюм бирюзового цвета и чёрные кроссовки Asics.
Всех, кто видел подростка или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам:
+7 707 252 15 00;
+7 705 300 15 00;
102.
«Они заслужили»: за двух студенток попросили акима Костанайской области
«Ваши счета заблокируют»: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.