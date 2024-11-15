Новый газопровод из Актюбинской области в Костанай обойдётся в 840 млрд тенге





На строительство магистрального газопровода из Актюбинской области в Костанай потребуется более 840 миллиардов тенге. Реализация масштабного проекта ведётся по поручению Главы государства.

Согласно технико-экономическому обоснованию, работы займут 34 месяца — почти три года. Протяжённость газопровода КС-14 составит около 630 километров, диаметр трубопровода — 1020 миллиметров.

Сейчас Костанайская область получает газ по однониточному магистральному газопроводу «Карталы — Рудный», который был введён в эксплуатацию в 1965 году.

Как сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Ануар Едрисов, проведение плановых ремонтных работ на действующем газопроводе сопровождается временными ограничениями подачи топлива. Только с 1 по 17 августа текущего года специалисты заменили 69 дефектных участков.

Новый газопровод необходим для повышения надёжности и безопасности газоснабжения региона, особенно во время отопительного сезона. Дополнительные мощности также создадут условия для развития крупного бизнеса и промышленности.

В настоящее время газифицированы 87 из 484 населённых пунктов Костанайской области. Работу в этом направлении намерены продолжить.

На строительство распределительных сетей в Кушмуруне Аулиекольского района выделили 425 миллионов тенге. В населённом пункте проживают более семи тысяч человек. Завершить проект планируют к 2027 году.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства газораспределительных сетей в Аулиеколе и Тимофеевке с подключением сёл Сосновка, Баганалы, Москалёвка и Казанбасы.

Ещё 15 проектов общей стоимостью около девяти миллиардов тенге подготовлены для других населённых пунктов региона. В Житикаринском районе планируют провести газ в Милютинку, Тургеневку и Пригородное, в Камыстинском — построить сети в Ливановке, Карабатыре и Бестобе. В селе Майколь Костанайского района предусмотрена реконструкция газопровода.

Сроки реализации этих проектов будут зависеть от выделения бюджетных средств.

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