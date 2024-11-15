Данные о статусе ОСМС казахстанцы смогут получить за 15 минут





В Казахстане обновили правила предоставления информации об участии граждан в системе обязательного социального медицинского страхования и перечисленных взносах. Изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения от 2 сентября 2026 года №101. Они вступят в силу 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

Чтобы получить сведения, физическому лицу необходимо направить электронный запрос в Фонд социального медицинского страхования через портал «цифрового правительства».

Запрос можно подписать электронной цифровой подписью либо подтвердить одноразовым паролем. Второй вариант доступен, если номер мобильного телефона пользователя зарегистрирован и подключён к учётной записи на портале.

Обработка запроса в цифровой системе Saqtandyrý займёт не более 15 минут. Готовая информация о статусе участника ОСМС и перечисленных отчислениях и взносах поступит в личный кабинет пользователя в виде электронного документа.

Сведения о каждом этапе оказания услуги будут передаваться в систему мониторинга государственных услуг.

Если заявитель не согласен с решением или действиями сотрудников, он сможет подать жалобу руководителю организации. В досудебном порядке обращение рассмотрит вышестоящий административный орган либо ведомство, контролирующее качество государственных услуг. Информация о приказе №101.

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