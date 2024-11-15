Данные о статусе ОСМС казахстанцы смогут получить за 15 минут

В Казахстане обновили правила предоставления информации об участии граждан в системе обязательного социального медицинского страхования и перечисленных взносах. Изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения от 2 сентября 2026 года №101. Они вступят в силу 21 сентября, сообщает Zakon.kz.
Чтобы получить сведения, физическому лицу необходимо направить электронный запрос в Фонд социального медицинского страхования через портал «цифрового правительства».
Запрос можно подписать электронной цифровой подписью либо подтвердить одноразовым паролем. Второй вариант доступен, если номер мобильного телефона пользователя зарегистрирован и подключён к учётной записи на портале.
Обработка запроса в цифровой системе Saqtandyrý займёт не более 15 минут. Готовая информация о статусе участника ОСМС и перечисленных отчислениях и взносах поступит в личный кабинет пользователя в виде электронного документа.
Сведения о каждом этапе оказания услуги будут передаваться в систему мониторинга государственных услуг.
Если заявитель не согласен с решением или действиями сотрудников, он сможет подать жалобу руководителю организации. В досудебном порядке обращение рассмотрит вышестоящий административный орган либо ведомство, контролирующее качество государственных услуг. Информация о приказе №101.
Новый газопровод из Актюбинской области в Костанай обойдётся в 840 млрд тенге
Пропавшего в Костанае подростка нашли
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.