Потеряли работу? С 1 октября в Казахстане изменится порядок получения статуса безработного





С 1 октября 2026 года в Казахстане начнется пилотный проект по изменению работы службы занятости. Одним из главных нововведений станет увеличение срока поиска подходящей работы перед присвоением человеку статуса безработного.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сейчас этот период составляет два дня. В рамках пилотного проекта его увеличат до 13 дней.

Предполагается, что за это время специалисты карьерных центров смогут подробнее изучить опыт, навыки и потребности соискателя, провести профилирование, предложить подходящие вакансии и наладить взаимодействие с потенциальными работодателями.

Таким образом, обращение в карьерный центр должно стать не просто процедурой регистрации безработного, а полноценным сопровождением человека до трудоустройства.

Для граждан новый подход предусматривает индивидуальные консультации, подбор вакансий с учетом квалификации и опыта, а также возможность воспользоваться мерами содействия занятости.

Пилотный проект также станет подготовкой к дальнейшим изменениям в системе. Специалисты карьерных центров и филиалов Государственного фонда социального страхования пройдут дополнительное обучение.

При этом в Минтруда подчеркнули: во время пилотного проекта порядок назначения социальной выплаты по случаю потери работы не меняется. Граждане, имеющие на нее право, продолжат получать выплату на действующих условиях.

Еще одно изменение вступит в силу с 1 января 2027 года. Максимальный период предоставления социальной выплаты по случаю потери работы составит до трех месяцев. Соответствующие поправки предусмотрены законом, утвержденным 11 июня 2026 года.

В октябре–декабре в регионах Казахстана планируется провести встречи, консультации и другие разъяснительные мероприятия, чтобы рассказать гражданам о новом порядке работы системы занятости.

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