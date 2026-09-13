Купил машину — узнал, что она в угоне: тысячи таких авто выявляют в Казахстане





В Казахстане ежегодно выявляют от 1,5 до 2,2 тысячи автомобилей, которые могут числиться в угоне за рубежом. Об этом LS рассказал глава Агентства мониторинга и анализа авторынка Артур Мискарян.

Точной статистики по автомобилям, объявленным в розыск в других странах, но впоследствии проданным в Казахстане, нет. Однако, по словам эксперта, данные уполномоченных органов свидетельствуют о том, что подобные случаи регулярно выявляют в разных регионах страны. Чаще всего — в Алматы и Алматинской области.

Большая часть автомобилей, числящихся в угоне, поступает из США и стран Балтии. Кроме того, на казахстанский рынок попадают машины, находящиеся в залоге. В последние годы, отметил Мискарян, стало больше таких автомобилей, ввезенных из Южной Кореи и Китая.

Проблема заключается в том, что информация об угоне или наличии обременений может попасть в соответствующие базы уже после первичной регистрации машины в Казахстане. В результате покупатель способен долгое время не знать о юридических проблемах автомобиля. Обнаружиться они могут, например, при последующей перерегистрации либо при пересечении государственной границы.

По словам эксперта, полностью обезопасить себя при покупке автомобиля, ввезенного из-за рубежа, достаточно сложно. Для выявления технических проблем, скрытых повреждений или последствий ДТП он рекомендует проводить диагностику у профильных специалистов или официального дилера соответствующей марки.

Не стоит безоговорочно доверять и отчетам зарубежных онлайн-сервисов проверки истории автомобилей. Эксперт предупреждает, что такие сведения могут быть подделаны.

Комплексно проверить юридическую историю автомобиля, ввезенного в Казахстан из-за пределов ЕАЭС, также бывает непросто. В том числе по этой причине владельцы подобных машин все чаще могут сталкиваться с отказом при попытке сдать их по программе Trade-In.

Чтобы снизить риски при покупке подержанного автомобиля, эксперт советует рассматривать машины, прошедшие проверку у официальных дилеров или крупных компаний, работающих с Trade-In.

Между тем в МВД сообщили LS, что за первые пять месяцев 2026 года в Казахстане не зарегистрировали случаев обнаружения автомобилей, находящихся в международном розыске как похищенные.

Если такой автомобиль все же обнаружат, полиция зарегистрирует факт выявления разыскиваемого имущества. Машину осмотрят, а специалисты проверят VIN-код, номера кузова, шасси и другие идентификационные обозначения на предмет изменения, уничтожения или подделки.

При этом сам факт нахождения автомобиля в международном розыске не является основанием для его автоматического изъятия. После проведения необходимых проверок транспортное средство передается законному владельцу или пользователю под сохранную расписку до принятия дальнейшего решения.

Пять дней отключений: какие улицы Костаная останутся без электричества В Костанае на следующей неделе пройдут плановые ремонтные работы на электрических сетях. В связи с...

Потеряли работу? С 1 октября в Казахстане изменится порядок получения статуса безработного С 1 октября 2026 года в Казахстане начнется пилотный проект по изменению работы службы занятости....

В Костанайской области новая амбулатория избавит сельчан от дальних поездок к врачу В селе Перелески Денисовского района завершили строительство новой врачебной амбулатории. Работы начались в декабре 2025...