Переводы на карту под контролем: кого могут проверить налоговики в Казахстане





Мобильные переводы между физическими лицами для личных целей разрешены законом и не облагаются налогом. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

В ведомстве подчеркнули, что контроль касается не бытовых переводов, а случаев возможной незарегистрированной предпринимательской деятельности. Речь идёт о ситуациях, когда человек регулярно принимает на личный банковский счёт оплату за товары или услуги.

Налогом облагается не сам перевод, а полученный доход. Поэтому деньги от родственников и друзей, подарки на свадьбу или день рождения, возврат долга, сборы на школьные нужды и компенсация совместных расходов доходом не считаются.

Когда сведения могут передать налоговикам

Банк направляет данные в органы государственных доходов только при одновременном соблюдении двух условий:

деньги поступают от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трёх последовательных календарных месяцев;

общая сумма поступлений за этот период превышает 12 минимальных заработных плат.

В 2026 году порог составляет 1 020 000 тенге. Если хотя бы одно из условий не выполнено, информация в налоговые органы не передаётся. Например, если в одном из трёх месяцев деньги поступили менее чем от 100 человек или общая сумма не достигла установленного лимита.

Регулярные переводы от родственников, друзей и коллег сами по себе не являются основанием для проверки.

Что делать после получения уведомления

Передача сведений банком не означает, что человеку автоматически начислят налог или выпишут штраф. Сначала проводится камеральный контроль, после которого гражданину могут направить уведомление.

В течение 30 рабочих дней получатель должен пояснить происхождение денег. Если поступления связаны с коммерческой деятельностью, необходимо отразить доходы, уплатить налоги и социальные платежи, а также оформить деятельность в установленном порядке.

Переводы могут признать предпринимательским доходом, если они поступают систематически в качестве оплаты за товары, выполненные работы или оказанные услуги. В таких случаях рекомендуется использовать специальный счёт для бизнеса и официально фиксировать расчёты.

В ДГД напомнили, что декларировать все поступления на банковскую карту не требуется. Личные переводы, подарки, материальная помощь и возврат долгов к облагаемому доходу не относятся.

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