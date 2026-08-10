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Казахстан накроют два циклона: где ожидаются сильные дожди и град

— Сегодня, 11:19
Изображение для новости: Казахстан накроют два циклона: где ожидаются сильные дожди и град

Фото alau.kz


С 15 по 17 сентября в ряде регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода. Северо-западный циклон принесёт дожди, грозы и усиление ветра на север и восток страны, а также в горные районы юго-востока.

С 16 сентября под влияние западного циклона попадут западные регионы. Там прогнозируются осадки и порывистый ветер. 17 сентября местами возможны сильные дожди и град.

На большей части республики благодаря антициклону сохранится преимущественно сухая погода, а температура воздуха начнёт постепенно повышаться.

Днём на севере и в центре Казахстана потеплеет до +20…+27 градусов. При этом в западных, восточных и юго-восточных регионах ожидается снижение температуры:

  • на западе — до +19…+30 градусов;
  • на востоке — до +18…+25 градусов;
  • на юго-востоке — до +22…+28 градусов.


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