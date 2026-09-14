Работникам костанайской компании задолжали более 711 миллионов тенге

В Костанае несколько работодателей на протяжении месяцев не выплачивают сотрудникам заработную плату. Наибольшая сумма задолженности приходится на ТОО «АБЗ+» — подрядную организацию, которая занимается содержанием южной части города.
Предприятие задолжало своим работникам более 711 миллионов тенге. По словам заместителя генерального директора ТОО «АБЗ+» Валентина Шиляева, финансовые трудности в компании продолжаются с конца прошлого года.
Ситуацию осложнили судебные разбирательства, совпавшие с проведением конкурсов на 2026 год. Из-за тяжб предприятие не смогло получить новые заказы.
— В это время начали объявлять конкурсы на 2026 год, а мы находились в судебных разбирательствах. В итоге, к сожалению, ничего не смогли получить и выиграть, — объяснил Валентин Шиляев.
В компании заявили, что намерены до конца года погасить максимально возможную часть долга по заработной плате. Однако полностью рассчитаться с сотрудниками в установленный срок предприятие, вероятно, не сможет.
— То, что останется, перейдёт уже на следующий год, — сообщил заместитель генерального директора.
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