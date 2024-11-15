Семь человек погибли на рабочих местах в Костанае с начала года





С начала 2026 года в Костанае зарегистрировано 38 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. По данным Департамента государственной инспекции труда, показатель вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зафиксировано 17 случаев с лёгкими последствиями, два — со средней степенью тяжести и 18 — с тяжёлыми травмами. Семь происшествий завершились гибелью работников.

Об одном из смертельных случаев рассказал заместитель руководителя областного департамента государственной инспекции труда Бахыт Каширбеков. Трагедия произошла 19 марта на арендованной территории ИП «АТП».

Водитель ремонтировал грузовой автомобиль при поднятой кабине и включённой передаче. После запуска двигатель привёл машину в движение. Находившийся в подкапотном пространстве работник попытался его заглушить, однако автомобиль столкнулся с препятствием. Кабина захлопнулась и придавила мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Комиссия, расследовавшая происшествие, установила стопроцентную вину работодателя. По словам Бахыта Каширбекова, на предприятии не был должным образом организован безопасный процесс проведения ремонтных работ.

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