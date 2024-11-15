Кабина грузовика придавила водителя: в Костанае установили вину работодателя

Смертельный несчастный случай произошёл на территории одного из предприятий Костаная. Подробности происшествия сообщили в Департаменте государственной инспекции труда.
19 марта водитель ремонтировал грузовой автомобиль на арендованной территории ИП «АТП». Работы проводились при поднятой кабине и включённой передаче.
После запуска двигателя автомобиль начал движение и столкнулся с препятствием. В результате кабина захлопнулась и придавила работника, находившегося в подкапотном пространстве. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Комиссия, расследовавшая происшествие, установила стопроцентную вину работодателя. По заключению специалистов, на предприятии не был должным образом организован безопасный производственный процесс.
Всего с начала 2026 года в Костанае зарегистрировано 38 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Семь происшествий завершились гибелью работников.
Работодателям напомнили, что о несчастном случае на производстве необходимо сообщить не позднее чем в течение суток. За сокрытие происшествия предусмотрен штраф от 70 до 140 МРП. При повторном нарушении сумма взыскания увеличивается вдвое.
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