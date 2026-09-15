10 погибших и 257 пострадавших: в Костанайской области усилили контроль на дорогах

С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировано 257 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате аварий 10 человек погибли, ещё 257 получили травмы различной степени тяжести.
По данным полиции, в десяти случаях причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения самими пешеходами.
С 14 по 16 сентября в Казахстане проходит профилактическая акция «Внимание, пешеход!». В регионе полицейские усилили контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами. Также проводятся мероприятия, направленные на предупреждение аварий.
Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах, убеждаться, что водитель их заметил, и не отвлекаться на мобильный телефон. Водителям рекомендуют снижать скорость перед переходами и быть готовыми вовремя остановиться.
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