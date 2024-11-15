Казахстанцы смогут подписывать договоры аренды жилья без посещения акимата





«Отбасы банк» запустил цифровую платформу для распределения жилья. Пользовательский интерфейс системы доступен на портале orken.otbasybank.kz, сообщил заместитель председателя правления банка Жансултан Матай на пресс-конференции в СЦК.

Подача, регистрация и рассмотрение заявлений осуществляются в электронной форме через информационную систему Центра обеспечения жильём. Процесс — от подачи заявки до принятия решения о предоставлении жилья — проходит с использованием цифровых сервисов банка.

Совместно с местными акиматами на платформе также запущен функционал, позволяющий формировать и подписывать договоры аренды жилья в электронном формате.

Раньше после распределения жилья гражданам приходилось обращаться в акиматы или комиссии для подписания договора. Теперь документ можно оформить дистанционно через личный кабинет, не посещая государственные органы и офисы банка.

Местные исполнительные органы через специальный кабинет смогут получать статистику о гражданах, состоящих на учёте. В дальнейшем система позволит видеть потребность в жилье по конкретным районам, категориям очередников и необходимому количеству комнат.

В банке считают, что эти данные помогут акиматам быстрее и точнее принимать решения в сфере жилищной политики.

Также сообщается, что после внесения изменений в Закон «О жилищных отношениях» членами семьи признаются постоянно совместно проживающие супруги, их общие дети или дети одного из супругов, усыновлённые и находящиеся под опекой дети. По взаимному согласию супругов к членам семьи могут быть отнесены и их родители.

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