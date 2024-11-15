Жителя Костанайской области оштрафовали почти на 260 тысяч тенге за отказ остановиться

— Сегодня, 16:17
Фото пресс-службы ДП


В Костанайской области суд рассмотрел дело в отношении водителя, который не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке. Как сообщили в суде, 7 мая житель района имени Беимбета Майлина в поселке Тобол управлял мотоциклом «ИЖ Планета 4» без государственных регистрационных номеров. При этом у мужчины отсутствовало водительское удостоверение.

Во время движения он проигнорировал требование полицейских остановиться.

Водитель полностью признал вину

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 60 МРП либо административный арест сроком до 15 суток.

Суд назначил крупный штраф

При назначении наказания суд учёл признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате правонарушителя признали виновным и назначили административный штраф в размере почти 260 тысяч тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.



