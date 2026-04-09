МВД Казахстана предупредило о новой волне мошенничества против пенсионеров





Сотрудники МВД Казахстана предупреждают о росте случаев мошенничества в отношении пожилых людей. По данным полиции, злоумышленники продолжают использовать различные схемы обмана, чтобы получить доступ к деньгам и личным данным граждан.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, государственных органов или коммунальных служб. Под различными предлогами они пытаются убедить людей перевести деньги на так называемый «безопасный счет», установить неизвестные приложения или сообщить SMS-коды и данные банковских карт.

Аферисты начали использовать поддельные аудио и видео

Как отмечают полицейские, преступники всё чаще давят на эмоции. Например, они сообщают, что родственник попал в беду, и требуют срочно перевести деньги.

В МВД сообщили, что в последнее время мошенники начали активно использовать современные технологии — поддельные аудио- и видеосообщения с имитацией голосов близких людей.

Полицейские советуют обязательно перепроверять подобную информацию и связываться с родственниками напрямую.

Казахстанцев призывают предупреждать пожилых родственников

Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители рекомендуют сохранять спокойствие, не сообщать личные данные посторонним и пользоваться только официальными номерами организаций.

Также граждан просят не переходить по подозрительным ссылкам и заранее рассказывать пожилым родственникам о наиболее распространённых схемах обмана.

В МВД подчеркнули, что внимательность и осторожность остаются главными способами защиты от интернет- и телефонных мошенников.

