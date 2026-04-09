Минтруда: пенсионные накопления нужно сохранять, а не тратить на кредиты

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил о предстоящем изменении порогов достаточности для использования пенсионных накоплений, передает lsm.kz

По его словам, новые показатели будут различаться в зависимости от возраста граждан. Отдельные пороги планируют установить для казахстанцев от 23 до 35 лет и для граждан в возрасте от 35 до 63 лет.

Как отметил министр, в настоящее время совместно с ЕНПФ продолжаются расчёты и подготовка новой формулы. Официально обновлённые параметры планируют опубликовать до конца месяца.

При этом Ертаев подчеркнул, что речь не идёт о запрете на досрочное снятие пенсионных накоплений.

По данным Министерства труда, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5,7 триллиона тенге, причём большая часть этих средств была направлена на погашение кредитов.

В ведомстве считают, что пенсионная система должна выполнять прежде всего накопительную функцию и обеспечивать гражданам достойный уровень жизни после выхода на пенсию.