Жара до +32 градусов ожидается в Костанайской области

Синоптики сообщили прогноз погоды для Костанайской области. Днём на севере региона ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 9–14 метров в секунду, местами на западе и юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +27…+32.
В Костанае осадков не ожидается
В областном центре прогнозируется переменная облачность без осадков.
Ветер восточный — 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днём — +28…+30.
