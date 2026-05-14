Жара до +32 градусов ожидается в Костанайской области

— Сегодня, 17:43
Синоптики сообщили прогноз погоды для Костанайской области. Днём на севере региона ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 9–14 метров в секунду, местами на западе и юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +27…+32.

В Костанае осадков не ожидается

В областном центре прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер восточный — 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днём — +28…+30.



