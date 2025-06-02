Стены дома красят в белый цвет вместе с ними и окна квартир. Ремонтируют дом по улице Дощанова.

Ремонт проводится в 5-этажке по улице Дощанова. Там заменили и установили балконные рамы. Теперь приступили к покраске.

«Начали красить дом вместе с окнами. Дом 133а на улице Дощанова. Интересно, жителей предупреждали о работах? Как же теперь отмывать эти окна?»,- написал подписчик.

В службе «Айкомек» сообщили, что приняли обращение в работу.

Проверяют автомобили. Пробки образовались на улицах Костаная Костанайцы присылают видео больших пробок в областном центре. В частности на "Большом мосту" образовалась длинная...

Ещё один на аварийке. Водителя оштрафовали в Костанае Читатели alau.kz прислали фото и видео нарушения в Костанае. На улице Павлова на проезжей части...

В WhatsApp появится новая функция WhatsApp работает над функцией работы с сообщениями, сообщает Zakon.kz. Речь идет о возможности частично выбирать...