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Жителям дома в Костанае закрасили окна во время ремонта фасада

— Сегодня, 09:13
Изображение для новости: Жителям дома в Костанае закрасили окна во время ремонта фасада

Фото alau.kz

Стены дома красят в белый цвет вместе с ними и окна квартир. Ремонтируют дом по улице Дощанова. 

Ремонт проводится в 5-этажке по улице Дощанова. Там заменили и установили балконные рамы. Теперь приступили к покраске.

«Начали красить дом вместе с окнами. Дом 133а на улице Дощанова. Интересно, жителей предупреждали о работах? Как же теперь отмывать эти окна?»,- написал подписчик.

В службе «Айкомек» сообщили, что приняли обращение в работу.


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