Костанайцы присылают видео больших пробок в областном центре. В частности на "Большом мосту" образовалась длинная...
Стены дома красят в белый цвет вместе с ними и окна квартир. Ремонтируют дом по улице Дощанова.
Ремонт проводится в 5-этажке по улице Дощанова. Там заменили и установили балконные рамы. Теперь приступили к покраске.
«Начали красить дом вместе с окнами. Дом 133а на улице Дощанова. Интересно, жителей предупреждали о работах? Как же теперь отмывать эти окна?»,- написал подписчик.
В службе «Айкомек» сообщили, что приняли обращение в работу.
Читатели alau.kz прислали фото и видео нарушения в Костанае. На улице Павлова на проезжей части...
WhatsApp работает над функцией работы с сообщениями, сообщает Zakon.kz. Речь идет о возможности частично выбирать...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.