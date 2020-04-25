Радоница. На кладбище нельзя, а записки с именами усопших отправлять через Whatsapp

28 апреля 2020 года в церковном календаре день пасхального поминовения усопших – Радоница. На девятый день после праздника светлого Христова Воскресения, по благочестивой, освященной веками традиции совершается пасхальное поминовение усопших.

«Согласно утвержденному Постановлению Главного государственного санитарного врача РК из-за необходимых карантинных мер в день Радоницы традиционные богослужения на кладбищах не состоятся, но само поминовение близких и почивших родных пройдут в храмах в закрытом режиме без массового присутствия верующих, также записки с именами усопших в храмы можно будет отправлять используя электронную почту или мессенджеры…

Пасха празднуется в течении 40 дней до дня Вознесения Господня (28 мая) и после снятия карантина в одну из пасхальных суббот священнослужители совершат торжественные богослужения на местах упокоения почивших знаемых и сродников» — сказал в своём обращении митрополит Казахстанский и Астанайский Александр

В храмах Костанайской и Рудненской епархии, следуя Постановлению главного санврача Костанайской области и благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра поминальные богослужения пройдут без участия прихожан. Записки с именами усопших сродников можно передать через специальную форму на сайте Костанайской Епархии kst-eparhiya.kz, по номеру WhatsApp 87051093580 церковной лавки кафедрального Константино Еленинского собора или позвонить в церковную лавку ближайшего храма.

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