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Жителям Костанайской области сохранили востребованный железнодорожный маршрут

— Сегодня, 13:37
Изображение для новости: Жителям Костанайской области сохранили востребованный железнодорожный маршрут

Фото АО "Пассажирские перевозки"


АО «Пассажирские перевозки» продлило курсирование поезда №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык» до конца 2026 года, передаёт Rail-news.kz.

Изначально поезд запустили в тестовом режиме до конца августа, чтобы изучить пассажиропоток. Однако с учётом обращений граждан и фактического спроса маршрут решили сохранить до конца года.

По словам председателя правления АО «Пассажирские перевозки» Ануара Ахметжанова, продление маршрута позволит обеспечить транспортную доступность для жителей Акмолинской и Костанайской областей.

«Особенностью рейса стал запуск спутникового интернета на базе технологии Starlink. Кроме того, удобное расписание позволяет пассажирам комфортно планировать поездки между регионами», — отметил Ануар Ахметжанов.

Перевозить пассажиров будут вагоны RWS Wagon 2024 года выпуска. В составе поезда предусмотрены три купейных и три плацкартных вагона. За один рейс он сможет перевозить более 250 человек в одном направлении.

В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и электрические розетки. Срок эксплуатации вагонов составляет до 40 лет.

Поезд будет курсировать через день и останавливаться на станциях:

  • Нурлы жол;
  • Жалтыр;
  • Атбасар;
  • Жаксы;
  • Есиль;
  • Державинская;
  • Аркалык.


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