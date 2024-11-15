Жителям Костанайской области сохранили востребованный железнодорожный маршрут

АО «Пассажирские перевозки» продлило курсирование поезда №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык» до конца 2026 года, передаёт Rail-news.kz.
Изначально поезд запустили в тестовом режиме до конца августа, чтобы изучить пассажиропоток. Однако с учётом обращений граждан и фактического спроса маршрут решили сохранить до конца года.
По словам председателя правления АО «Пассажирские перевозки» Ануара Ахметжанова, продление маршрута позволит обеспечить транспортную доступность для жителей Акмолинской и Костанайской областей.
«Особенностью рейса стал запуск спутникового интернета на базе технологии Starlink. Кроме того, удобное расписание позволяет пассажирам комфортно планировать поездки между регионами», — отметил Ануар Ахметжанов.
Перевозить пассажиров будут вагоны RWS Wagon 2024 года выпуска. В составе поезда предусмотрены три купейных и три плацкартных вагона. За один рейс он сможет перевозить более 250 человек в одном направлении.
В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и электрические розетки. Срок эксплуатации вагонов составляет до 40 лет.
Поезд будет курсировать через день и останавливаться на станциях:
- Нурлы жол;
- Жалтыр;
- Атбасар;
- Жаксы;
- Есиль;
- Державинская;
- Аркалык.
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