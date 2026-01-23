Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что возможность откладывать деньги напрямую зависит от уровня доходов, однако даже при невысоких заработках важно параллельно работать над контролем расходов.

По его словам, если доходы остаются низкими, одной экономии может быть недостаточно, чтобы сформировать сбережения. Тем не менее ведение личного или семейного бюджета помогает увидеть реальные статьи затрат и найти резервы для оптимизации. В качестве примера эксперт привёл повседневные расходы — такси, кофе навынос и обеды вне дома. По отдельности такие траты кажутся незначительными, однако в совокупности за месяц они превращаются в ощутимую сумму.

Андрей Чеботарёв отмечает, что именно анализ расходов в конце месяца позволяет трезво оценить финансовую картину и пересмотреть привычки. Он советует фиксировать все источники дохода — сколько, откуда и когда поступают средства, а также подробно записывать расходы. Такой подход помогает понять, на чём можно сэкономить без серьёзного ущерба для качества жизни.

Эксперт подчёркивает, что ведение бюджета — это важный первый шаг к финансовой устойчивости, особенно для семей, которые живут «от зарплаты до зарплаты». Регулярный анализ доходов и расходов, по его мнению, помогает не только сократить лишние траты, но и со временем создать финансовую подушку безопасности.

Подозреваемые в убийстве рудничанина задержаны 24 января текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в г.Кокшетау, сотрудниками Департамента полиции Костанайской области...

Пожар в банном комплексе под Костанаем: огонь охватил крышу двухэтажного здания Сотрудники МЧС Казахстана ликвидировали пожар в банном комплексе на территории Костанайской области. Возгорание произошло в...