27 февраля на автодороге международного значения Алматы — Екатеринбург произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в Департамент полиции Костанайской области , водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Audi и двигаясь в направлении Костаная, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с автомобилем марки JAC.
В результате аварии водитель Audi скончался на месте от полученных травм. Также, не приходя в сознание, умерла пассажирка 2025 года рождения — по предварительным данным, трёхмесячная девочка.
Ещё одну пассажирку спасателям пришлось деблокировать из повреждённого автомобиля. В настоящее время она находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии. Кроме того, пострадали два человека, находившиеся в автомобиле JAC.
По информации полиции, ДТП произошло в светлое время суток, дорожное покрытие на данном участке было без дефектов, а видимость — неограниченной.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств аварии.
Февраль выдался тяжёлым: Центр Костаная разделят на участки
Систематические нарушения и 50% скидка: позиция МВД РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.