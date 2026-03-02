27 февраля на автодороге международного значения Алматы — Екатеринбург произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Департамент полиции Костанайской области , водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Audi и двигаясь в направлении Костаная, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с автомобилем марки JAC.

В результате аварии водитель Audi скончался на месте от полученных травм. Также, не приходя в сознание, умерла пассажирка 2025 года рождения — по предварительным данным, трёхмесячная девочка.

Ещё одну пассажирку спасателям пришлось деблокировать из повреждённого автомобиля. В настоящее время она находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии. Кроме того, пострадали два человека, находившиеся в автомобиле JAC.

По информации полиции, ДТП произошло в светлое время суток, дорожное покрытие на данном участке было без дефектов, а видимость — неограниченной.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств аварии.

