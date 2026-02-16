Жёсткие меры: МВД отреагировало на дело костанайских полицейских

В Костанайской области задержаны трое сотрудников управления полиции Рудного. Как сообщили в Департамент полиции Костанайской области, их уволили из органов внутренних дел и заключили под стражу, сообщает informburo.kz

Задержание произошло 17 марта. Бывшие правоохранители подозреваются в совершении противоправных действий, однако детали дела не разглашаются.

Операцию провели сотрудники собственной безопасности департамента полиции совместно с региональным подразделением Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что все подозреваемые уволены по отрицательным мотивам. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В МВД заявили, что придерживаются принципа нулевой терпимости к нарушениям закона среди сотрудников правоохранительных органов.

